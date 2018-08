Reportan bajas ventas en expo ´Guelaguetza´

"El día que el puesto se colocó nos fue muy bien, pensamos que como hacía calor la gente iba a venir pero fue todo lo contrario, ya no hemos registrado ganancias". Jorge Martínez, comerciante.

Locatarios de Oaxaca y Chiapas que participan en la exposición de artesanías y cultura "Guelaguetza" colocada en el centro de la ciudad han registrado bajas ventas en los últimos días, lo atribuyen al regreso de clases y a las altas temperaturas.

José Alberto Cruz es uno de los afectados, él colocó su puesto desde hace una semana en el que oferta alimentos típicos de la zona sur como quesos, diferentes tipos de mole conservas y plantas medicinales."Las personas no han venido como uno esperaba porque obviamente están gastados por la compra de útiles, de uniformes y el pago de colegiaturas, teníamos una expectativa muy alta y desafortunadamente las cosas no nos salieron como queríamos pero esperamos que la situación mejore".

Guillermo Reyes comercializa artículos de belleza naturales, artesanías y pinturas que tampoco han tenido buen aceptación."Yo pienso que las personas no vienen por los calores, la verdad si para nosotros que estamos aquí bajo lonas es insoportable, se siente sofocante, no me imagino para ellos que implica manejar o tomar autobuses para llegar, aún así los invitamos que no nos dejen solos".

Fin de semana...

Su esperanza y la de sus compañeros locatarios es que llegue el fin de semana, fecha en la que concluye la canícula y en la que la afluencia de familias aumenta."Ya para el viernes en la tarde noche comienzan a llegar más, nosotros aquí estuvimos en abril pasado por eso nos animamos a venir, porque la verdad si nos fue bien, ahorita todos estamos con bajas ventas pero no nos daremos por vencidos".

La temporada baja también afectó a Jorge Martínez un vendedor de nieves que no ha podido sacar provecho del clima."El día que el puesto se colocó nos fue muy bien, pensamos que como hacía calor la gente iba a venir pero fue todo lo contrario, ya no hemos registrado ganancias, apenas sacamos para lo básico, por eso invitamos a la gente a que vengan".

Estarán instalados en la plaza principal hasta el 3 de septiembre con un horario de 9:00 a 22:00 hrs.