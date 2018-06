Reportan baja presión de agua

Ciudadanos de diferentes colonias como Hijos de Ejidatarios, Morelos, Paraíso, Graciano Sánchez, Hacienda Las Brisas entre otras, reportan poca presión de agua potable y de muy mala calidad, a veces en las noches de plano no sale nada del vital líquido o si abren una llave no sale agua en la otra, algo que es realmente incómodo, pues de antemano sabemos que el agua es fundamental para diversas actividades de las que realizamos a diario como bañarse, lavar los platos, lavar la ropa entre muchas otras cosas, pero eso sí, les llega a tiempo el recibo para que lo vayan a pagar. Por su parte Comapa no ha hecho ningún comunicado al respecto en su página oficial.