Reportan aumento de la fauna nociva

Río Bravo, Tam.- Vecinos del fraccionamiento Misiones del Puente denuncian el aumento exponencial de fauna nociva, lo que afecta sobre todo, a las amas de casa y menores en ese asentamiento al norte de la ciudad.

Amas de casa como Aracely Espinoza, dieron la voz de alerta, sobre esta situación que afecta de sobre manera a viviendas contiguas a lotes baldíos.

También el joven residente de Misiones, Víctor Esqueda , refirió la importancia de "la limpieza del monte que hay en la calle Santa Irene por la parte de atrás, (pues) siguen saliendo más víboras, en conjunto de unos cuantos de mis vecinos nos hemos cooperado para pagar limpiezas otros pues simplemente a lo mejor no les interesa, pero créanme que yo me lo tomo demasiado en serio ahorita estaba dándole limpieza semanal a mi patio sin pensarlo metí la mano abajo del lavadero y una víbora me tiró una mordida pero pude quitar la mano a tiempo.

¿Creen que un niño de cinco a 10 años hubiera podido reaccionar igual de rápido que yo? los que nos hemos cooperado si acaso hemos sido unos cinco de 100 pesitos, pero pues son casi 28 casas las que hay de este lado y pues la verdad necesitamos jalar todos parejos y si les interesa unirse a nuestro pequeño", en donde vecinos suman esfuerzos para ganarle terreno a reptiles, arácnidos y otros bichos.

La apatía y falta de cultura cívica de participar o bien reportar estos incidentes a Servicios Primarios o Protección Civil, han propiciado que se agrave está situación.

Reptiles se multiplican en Misiones del Puente.