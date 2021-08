Reportan arrestados en muerte de agente

Frederick D. Jackson , de 19 años, y Anthony Rayshard Jenkins , de 21, han sido acusados de homicidio capital e intento de homicidio capital, dijo el fiscal de distrito del condado de Harris , Kim Ogg . Los registros de la cárcel no incluyen abogados para ellos.

El detective de la policía de Nueva Orleans Everett Briscoe, de 41 años, murió en el tiroteo del sábado y su amigo, Dyrin "DJ" Riculfy, de 43 años, recibió un disparo y resultó herido. La policía de Houston dijo que Riculfy permanecía hospitalizado en estado crítico.

"Estamos muy contentos y agradecidos por los arrestos rápidos realizados por el Departamento de Policía de Houston en relación con el asesinato de Everett Briscoe", dijo el superintendente de la policía de Nueva Orleans, Shaun Ferguson, en un comunicado.

"Quiero agradecer al Jefe Troy Finner ya este equipo por mantenernos informados durante todo el camino. Como hombre que dedicó su vida a la justicia, es de esperar que Everett Briscoe descanse más tranquilo sabiendo que las personas involucradas en su muerte enfrentarán la suya".

Briscoe y Riculfy estaban cenando en el patio del Grotto Ristorante cuando dos hombres con sudaderas con capucha se les acercaron y trataron de robarles, dijo la policía. Luego, uno o más de los sospechosos disparó contra las víctimas, golpeándolos a ambos.

Los agentes estaban cooperando con los hombres armados, dijeron testigos a la policía, hasta que uno de los sospechosos disparó antes de que huyeran en un vehículo cercano. Posteriormente, la policía identificó a Jackson y Jenkins como sospechosos. Jenkins fue detenido el miércoles y Jackson fue arrestado el jueves, dijo la policía.

Ogg dijo que los fiscales no buscaban fianza para Jackson y Jenkins. Ella dijo que ambos hombres estaban libres bajo fianza cuando ocurrió el tiroteo.

En el momento de los disparos, Jenkins estaba en libertad bajo fianza por asalto agravado con un arma mortal, mientras que Jackson estaba en libertad bajo fianza por un robo agravado, dijo Ogg.

La policía dijo que también está buscando a un tercer hombre que se considera una persona de interés y está siendo buscado para interrogarlo.

Briscoe, un veterano de 13 años del Departamento de Policía de Nueva Orleans, estaba en Houston mientras estaba de vacaciones con amigos. Tanto Briscoe como Riculfy eran miembros del Zulu Social Aid & Pleasure Club y estaban viajando con miembros del club, informó The Times-Picayune / The New Orleans Advocate.

Amigos y familiares se reunieron en el Mahalia Jackson Theatre el viernes para una vista pública de Briscoe, cuyo cuerpo uniformado yacía en un ataúd rodeado de arreglos florales y coronas en su memoria con dos oficiales de guardia. El funeral está programado para el sábado a las 11 a.m. en el Centro de Convocatorias de la Universidad Xavier.

La muerte de Briscoe ha provocado una gran aflicción entre quienes lo conocieron. Durante una conferencia de prensa a principios de esta semana para discutir el caso, un superintendente de policía visiblemente angustiado, Shaun Ferguson, habló sobre cómo Briscoe planeaba obtener un título en justicia penal en la Universidad del Sur de Nueva Orleans, en parte para dar un ejemplo a su hijo mayor sobre la valor de la educación.

Briscoe deja esposa y dos hijos.