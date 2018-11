Reportan apagones en diversos puntos

Valle Hermoso, Tam.- Vecinos de varios sectores del oriente de la ciudad, reportaron que la noche del miércoles se registraron varios apagones constantes en el servicio de energía eléctrica.

Situación que ha causado molestia a los habitantes de este perímetro, pues temen que sus aparatos electrodomésticos sufran algún deterioro.

Enrique Gaona, habitante de la colonia Juan José Tamez, señaló que esta situación tiene ya varios días registrándose, por lo que pidió la intervención de la Comisión Federal de Electricidad.

Los afectados, manifestaron que los cortes de energía eléctrica ocurrían cada 20 minutos y duraban otro tanto, en promedio, aunque en ocasiones los cortes fueron más frecuentes.

También hubo reportes de apagones en la colonia Magueyes, brecha 124, entre otros sectores del municipio sin que hasta el momento alguna autoridad haya dado versión de lo ocurrido.

Ayer mismo, un empleado de la CFE que no quiso identificarse, señaló que la guardia de la dependencia trabajó a la brevedad para solucionar los problemas que se presentaban, sin embargo y por no estar autorizados para dar declaraciones, no informó que era lo que había ocurrido.