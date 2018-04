Reportan a agresor de un niño

Río Bravo, Tam.- Causó indignación en redes sociales, suceso de la noche del jueves, cuando un sujeto de aproximadamente 34 años de edad, en el fraccionamiento Azteca golpeó a un menor con ayuda de un cómplice, también mayor de edad, con el pretexto de que el menor les había dado una fuerte palmada en la cabeza al agresor principal.

"Fui testigo, porque yo en ese momento pasé y miré todo, si no me paro y los enfrento lo matan a golpes, no es justo y quiero que se enteren de esto y tengan cuidado con sus hijos no vayan a pasar por ahí y les hagan lo mismo aquí les dejo las imágenes del niño yo lo llevé a la Cruz Roja", dijo Juan Luis Guerrero, testigo de los hechos, quien frenó la agresión.