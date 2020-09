Reportan a un desaparecido

Miguel Alemán, Tam.- Familiares de Óscar Miguel Pérez están solicitando públicamente la ayuda de toda la ciudadanía en general para tratar de dar con su posible paradero, pues se encuentra en calidad de desaparecido desde hace más de 5 días.

Dicha persona tiene 45 años de edad, es de tez aperlada y mide aproximadamente 1.65-1.70 metros de estatura y puede estar pelón, pues casi siempre se corta el pelo al ras.

"Tal vez, se pueda ver un poco diferente a la foto, tal vez un poco hinchadito de su carita o con algún moretón o varios", menciona el reporte en redes.

"Lo estamos buscando, ya tiene 5 días desaparecido, aún no sabemos nada de él, no sabemos específicamente en que parte de Reynosa y/o que ropa traía el día que desapareció. Ya que no tenía mucha comunicación entre la familia, solo sabemos que lo necesitamos de vuelta con su familia", refiere uno de sus familiares.

"Por favor, si lo ven dígale que lo amamos y que lo estamos buscando, díganle que su familia lo ama y que no lo hemos abandonado, pues lo estamos esperando", aseguran.

"Si alguien lo ve, comuníquese al 8261158052, ojo solo por watsapp, ya que este número solo está funcionando de esta manera", finaliza el reporte.