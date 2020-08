Reportan 71% de satisfacción con Aprende en Casa

En la conferencia de prensa diaria rendida en Palacio Nacional, el subsecretario de Educación Básica, Marcos Bucio Mújica, presentó una encuesta externa realizada por UNICEF, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, la Universidad Iberoamericana (Ibero) y la Organización de Estados Iberoamericanos que ofrece ese porcentaje.

Precisó que fue realizada en mayo y tuvo un alcance de mil 680 personas, de las cuales el 71 por ciento se dijeron satisfechos o muy satisfechos con Aprende en Casa 1.

"En un periodo muy corto se pudieron hacer las encuestas, se pudo hacer la investigación. Esto corresponde a mayo, al cierre de Aprende en Casa en mayo, recuerden que terminamos el 4 de junio", dijo.

"No queremos decir nosotros mismos que este programa fue exitoso, sino que hicimos encuestas e investigaciones, porque hay mucho señalamiento en ese sentido. Hay que aclarar, porque no tienen la información suficiente, a lo mejor porque no la hemos dado".

Bucio recordó que en México existen 36 millones de alumnos que tuvieron que suspender clases por la pandemia.

A través de una encuesta propia aplicada a alumnos, el funcionario de la SEP afirmó que 7 de cada 10 niñas y niños dijeron sentirse felices.

Es decir, el 69 por ciento contestó feliz; 26 por ciento más o menos; 4 por ciento triste y 1 por ciento enojado.

En tanto, a través de correo electrónico se realizó una encuesta en la que participaron 19 mil 528 supervisores y el 65 por ciento calificó de manera positiva la estrategia de Aprende en Casa.

También mostró que una encuesta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) refiere que el 65 por ciento de 302 mil 270 de los maestros encuestados también lo calificó positivamente.

Seguimiento de alumnos

De acuerdo con datos proporcionados por el subsecretario de Educación Básica, el 85 por ciento de los estudiantes tomaron lecciones mediante el programa Aprende en Casa 1.

Ante lo que se cuestionó sobre la metodología para saber qué tan efectivo había sido el seguimiento por parte de los alumnos de los programas televisivos, es decir, cuántos realmente habían culminado el curso.

"¿Sólo bastó con decirle a los maestros 'sí lo vi'?", se le preguntó a autoridades educativas.

Al respecto, el titular de la SEP contestó que el "instrumento muy poderoso para conocer el aprendizaje" fue el reporte de los maestros.

"El reporte de evaluaciones de las propias maestras y maestros, que en el caso de los convenios que hemos nosotros desarrollado con Google, con Microsoft etcétera. Todo ha sido totalmente gratuito", expuso.

En tanto, Bucio indicó que estos datos fueron obtenidos por rankings de televisoras, pero no especificó sobre el seguimiento efectivo.

"Tiene que ver con la cobertura que se tiene de acuerdo a los registros que tiene cualquier televisora.

"Pongo el ejemplo: ¿cómo sabíamos que no estábamos llegando con fuerza a algunas entidades? porque lo estuvimos evaluando con los propios secretarios de Educación del País", dijo.

Contó que a la mitad de Aprende en Casa 1 se signó un convenio gratuito con Televisa, lo que les permitió alcanzar a 7 millones de alumnos más.