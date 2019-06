Reportan 4 muertes por Sida

Tampico, Tam.- Tras la muerte de 4 pacientes con VIH/SIDA en el Hospital General de Tampico "Dr. Carlos Canseco", la asociación Diversidad Vihda Trans, denunció que existe negligencia y discriminación, por lo que hacen un llamado a la Secretaría de Salud para que ponga especial atención al tema.

Ana Karen López Quintana, presidenta del organismo no gubernamental, dijo que el personal del nosocomio está actuando con negligencia y discriminación hacia los pacientes con el virus.

Por ello, el mediodía de este martes miembros de esa organización protagonizaron una protesta en las afueras del nosocomio en donde Ana Karen informó que tan sólo la semana pasada se registraron dos defunciones en pacientes con VIH porque no fueron atendidos de la forma correcta.

"El día que hubo desabasto de medicamento otras dos personas con la misma enfermedad fallecieron, vemos que hay discriminación, negligencia y estigma hacia las personas que viven con VIH, no hay personal comprometido con estos pacientes afectados con esta enfermedad", indicó.

Refirió que hace unos días ingresó otro paciente de este tipo, de 30 años de edad y no le hicieron nada "traía dolor de cabeza, pedí le hicieran análisis de cráneo porque traía mucha temperatura y no quería comer, el antiretroviral ya lo tiene pero fue diagnóstico tardío lo dan de alta y ayer ingresó de nuevo con mucha temperatura ya está muy mal de salud ni la ambulancia nos quiso traer porque para ellos no es urgente y más porque tiene VIH", precisó.

Señaló que los médicos de ese nosocomio carecen de compromiso, además de que no están capacitados para atender a pacientes con VIH, "les da miedo atenderlos tal vez y no dan seguimiento a los estudios".

Además menciona que si los pacientes están en el área de urgencias se les autorizan los estudios, pero una vez que ingresan a "piso", estos tienen que correr por su cuenta, pues ya no los cubre el Seguro Popular.

Además señala que la Secretaría de Salud no está atendiendo las medidas de prevención, pues no hay reparto de condones, ni pruebas de prevención para el VIH.

Reveló que efectivamente se cuenta con medicamento retrovirales para dos meses, pero se cuestiona qué pasará con los nuevos pacientes que aún no integran el padrón de derechohabiencia, "no hay medicamento para ellos, está habiendo defunciones, qué pasa con la Secretaría de Salud para implementar acciones para prevenir, sobre todo en jóvenes y amas de casa que son los más afectados".

Manifestó que los doctores dejan morir a los infectados por el VIH, "no es justo porque mucha gente no exige y como son pacientes con Sida allí los dejan que se mueran".