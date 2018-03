Reportan 34 policías y 9 civiles heridos en Durango tras bloqueo carretero

Al menos 34 policías y 9 civiles resultaron lesionados durante varios enfrentamientos que se registraron en el poblado La Aurora, tras un bloqueo carretero que realizaron opositores a una planta de cianuro.

Entre las 06:00 y 14:00 horas, los inconformes protestaron contra la instalación de Chemours Company, planta en la que se producirá cianuro de sodio, y se registraron cuantro enfrentamientos, entre los que se reportaron disparos de arma de fuego.



Hay una cantidad indeterminada de civiles heridos, aunque fuentes extraoficiales reportaron 9 lesionados.



Las autoridades municipales y estatales aseguraron que la agresión inició por parte de los opositores a la planta y que los policías la repelieron, además de que no hubo lesionados por disparos de arma de fuego, y que fue sólo por los palos, piedras y otro tipo de proyectiles que se lanzaron.

Los inconformes aseguraron que uno de ellos resultó con una herida en el pie por disparo de arma de fuego.



Además, aseguraron, la Policía detuvo a 43 personas, no todas participantes en el bloqueo, al irrumpir los agentes en domicilios y locales comerciales.



Tras lamentar los hechos violentos que se presentaron y que impidió el libre tránsito para cuatro poblados, Miguel Ramos Carrillo, subsecretario de Gobierno del Estado en la Laguna, informó que resultaron heridos 23 policías de Gómez Palacio, 5 de Lerdo y 6 de la corporación estatal, además de que 6 unidades fueron dañadas.



No precisó la cantidad de civiles lesionados ni el número de detenidos.



En los últimos meses se han registrado diversas protestas en contra de la instalación de Chemours Company en Gómez Palacio, en donde construye una planta en la que proyecta invertir 3 mil millones de pesos para producir 70 mil toneladas de cianuro de sodio al año.



Lorenzo Natera, Síndico del Ayuntamiento de Gómez Palacio, aclaró que Chemours Company cuenta con todos los permisos para instalar la planta de cianuro y afirmó que las protestas en contra de la empresa son incitadas por gente del sur del País que está aprovechando la coyuntura electoral.



"En relación a lo ocurrido el día de hoy, la postura institucional del Municipio es que no vamos a permitir que vengan gentes de otros Estados a trastocar el orden social y la paz sobre todo, más que nada ahuyenta o pudiese ahuyentar las inversiones que tanto nos han costado al Gobierno del Estado y Gobierno municipal en relación de traer a los inversionistas para que se queden fuentes de empleo", manifestó.



Representantes de cuatro empresas que resultaron afectadas con el bloqueo carretero externaron su inconformidad por esta manifestación que dijeron que dejó de ser pacífica y dañó a terceros.