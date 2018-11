Reportan 20 denuncias de violencia, cada mes. Brindan acompañamiento a víctimas

En Reynosa se presentan al mes 20 denuncias por violencia contra la mujer, lo que representa alrededor de 240 al año, la mayoría de personas que no son originarias de la frontera y no tienen familia cercana.

Cuando una mujer acude al Instituto Municipal de la Mujer en Reynosa, se les apoya acompañándolas para que pongan la denuncia en el centro de justicia y se le da seguimiento, a través de terapia psicológica para que ellas puedan incorporarse a su vida cotidiana, además talleres de autoempleo para que puedan tener un ingreso propio.

María Luisa Tavares Saldaña, directora de la dependencia, informó que cuando la víctima no cuenta con un lugar donde resguardarse, se contacta a familiares y gente cercana que puedan apoyarla para salir del ciclo de violencia.

EN EL NOVIAZGO

La violencia se registra desde el noviazgo, que es donde hay mayor incidencia, principalmente los hijos viven la violencia en sus hogares y siguen el patrón del padre de familia o de la madre al no sanar el problema y afecta la vida de los menores y adolescentes.

"Estamos trabajando con escuelas, preparatorias y universidades para dar pláticas sobre prevención de violencia en el noviazgo, en caso de que sea menor de edad, lo primero es hablarlo con la familia, con alguna maestra", dijo.

Explicó la funcionaria que a veces la violencia no se detecta, porque se ve como algo normal, pero va desde insultos, amenazas y hasta golpes que llevan a la hospitalización.

NECESARIO ALBERGUE

Otros de los problemas a los que se enfrentan las víctimas de violencia, es que no tienen un lugar donde resguardarse por un tiempo adecuado, además de las modificaciones que hubo al Código Civil, ya no hay causales de divorcio fijas que sancionen al cónyuge.

"Desafortunadamente son gentes que no nacieron en Reynosa, por lo tanto su familia no está en Reynosa, pero aquí ellos crearon su propia familia y en ese ciclo es lo que no permite que lapueda salir de esa situación de, al no tener un lugar donde resguardarse por más de una semana, la hacen regresar a su casa y haz de cuenta que las orillan a regresar porque se sienten indefensas en lo económico, patrimonial y en todos los sentidos", expresó.

Actualmente se trabaja en un proyecto que permita contar con un centro para mujeres donde puedan tener capacitación, atención en salud, psicológica y económica, un lugar donde puedan estar el tiempo que necesiten.

Carencia. En Tamaulipas no hay alerta de género como en otros estados.

Sin alerta de género en esta entidad

Nosotros hemos trabajado mucho en la violencia familiar y la protección que debe hacerse a la mujer . Ana Lidia Luévano Santos, diputada local

Tamaulipas no cuenta con una alerta de género como otros estados del país, que permite activar un protocolo de atención a las mujeres víctimas de, pero legisladores locales aseguran que se trabaja en el tema.

La alerta de violencia de género contra las mujeres es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla lo describe el Reglamento de dicha Ley.

La alerta consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia, feminicidio o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado.

Pese a que no hay alerta de genero en el Estado, Ana Lidia Luévano Santos, diputada local por el Partido Acción Nacional, comentó que se ha trabajado mucho para frenar la violencia intrafamiliar y brindar protección a la mujer.

"Ya se persigue de oficio cuando hay violencia a la mujer, ya es de oficio, buscamos la protección a la familia, a la mujer y a los niños", dijo.

En otros estados las autoridades han solicitado activar la alerta de género, pero en Tamaulipas todavía no se ha realizado la petición, aunque es necesaria para apoyar a las mujeres víctimas de la violencia.