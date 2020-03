Reporta sector comercio escasez de cubrebocas y gel antibacterial

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) Ciudad de México señaló que hay una escasez de cubrebocas y gel antibacterial, por lo que hizo recomendaciones al sector para prevenirse ante la crisis sanitaria del coronavirus.

En un comunicado, explicó que ante el inicio de la crisis en el mundo, de inmediato en México se generaron compras de pánico y solo una de cada 10 farmacias cuentan con el material.

Sin embargo, dijo que muy pocas farmacias se previnieron y el cubrebocas y el gel antibacterial "ya se les está terminado y ni los pequeños distribuidores, ni el gran abastecedor que es la Central de Abasto tienen los productos", aunque hay la posibilidad de usar alcohol, el cual todavía hay en existencia.

En este contexto, el organismo recomendó a los comercios de la capital aprovechar que ante la situación empieza a darse una reducción de productos chinos.

En cuanto a las recomendaciones básicas al sector comercio, sugirió al llegar a un establecimiento comercial inmediatamente lavarse las manos; tener gel antibacterial en su negocio, así como en entradas de edificios, escuelas y oficinas.

Asimismo, si se tiene algún síntoma de resfriado usar cubre bocas para atender en el mostrador; si no es importante no ir a lugares concurridos, y no generar pánico con clientes solo para vender más.