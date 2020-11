Reporta sector comercial recuperación en ventas

Cd. Victoria, Tam.- Distintas cámaras empresariales en la capital del estado reportaron una recuperación de hasta el 30 por ciento en comparación con meses anteriores, relacionado con el Buen Fin; en este sentido el director de Desarrollo Económico municipal, Mario Romel Arizpe Martínez, destacó un crecimiento en el comercio electrónico y entregas a domicilio debido a la contingencia sanitaria.

"Según los informes que tenemos de las cámaras, de la Cámara de Comercio y de las diferentes cámaras con las que hemos estado nosotros en contacto, es que el Buen Fin ha tenido una ligera recuperación, hablan de un 20-30 por ciento a comparación de cómo estaban anteriormente en las semanas anteriores", el funcionario municipal destacó el buen momento que vive la economía local tras varios meses de crisis económica por la COVID-19, "no es lo mismo que en otros años, pero yo creo que nada es lo mismo respecto a otros años".

Arizpe Martínez reveló que algunas empresas e instituciones públicas adelantaron los aguinaldos este año lo cual permitió un mayor flujo económico; del mismo modo, destacó que el pasado domingo se publicó el acuerdo gubernamental -en el Periódico Oficial de Tamaulipas- en donde se declaró que Victoria continúe en la Fase 2 de reactivación económica lo cual permitirá que las empresas y comercios sigan funcionando, al menos hasta el nuevo decreto del 22 de noviembre.

"Ciudad Victoria -junto con otros municipios- no tuvimos ningún retroceso, eso es un avance, el no ir hacia atrás es un avance, en este momento nos encontramos en la Fase 2 donde sigue aperturado todo el comercio con sus diferentes porcentajes de 30-50 dependiendo del rubro", asimismo, señaló que por lo menos 800 comercios afiliados y no afiliados a organismos empresariales, restaurantes y cadenas comerciales, se sumaron al Buen Fin este año.

En cuanto a las ventas en línea, recalcó que este año han tenido un crecimiento de entre el 50 y 60 por ciento derivado de la contingencia sanitaria y el ´Quédate en Casa´, "así como el servicio a domicilio en el caso de los restaurantes; yo creo que es una tendencia que en algunos casos llegó para quedarse".