Reporta nuevo sabotaje al ducto

Ciudad de México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que por tercera ocasión el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco fue perforado por huachicoleros la noche del jueves.

"Eso está sucediendo en estos últimos días en el ducto de Tuxpan a Azcapotzalco. Por eso la reducción en el abasto de las gasolinas que está afectando al Estado de México, a la Ciudad de México y a la zona central del país.

"Ayer (jueves) en la madrugada rompieron el ducto, se reparó, estuvo cargado, empacado, funcionando todo el día y a las 11 de la noche lo volvieron a romper. Esto es lo que estamos enfrentando", refirió.

Ante el cuestionamiento sobre detenidos, el Presidente se limitó a decir que están abiertas las investigaciones para sancionar a los involucrados.

El Mandatario insistió en que van a impedir el robo de gasolina, por lo que aunado a los 4 mil elementos que cuidarán los ductos, la vigilancia se está dando también con helicópteros, pero no abundó sobre el tema.

López Obrador argumentó que entiende la fatiga y molestia que sienten los ciudadanos por el desabasto de combustible, pero nuevamente llamó a la comprensión y a no caer en sicosis ni miedo.

Frente a las pérdidas que suman mil 500 millones de pesos por el desabasto, de acuerdo con empresarios, el Presidente aseguró que desde el 21 de diciembre, con la implementación del plan contra el robo, se han ahorrado 3 mil millones de pesos.

"Hay mucha gente haciendo colas en las gasolinerías y con razón se desesperan, se fatigan, se molestan, pero les pedimos que nos comprendan.

"La tendencia es a que se va a normalizar el abasto, no quiero decir cuándo, porque no quiero fallarle a la gente. Estamos trabajando para normalizar el abasto lo más pronto posible, no va a mantenerse esta situación por mucho tiempo", justificó.

Dijo que a los empresarios se les está pidiendo que se abastezcan de manera directa, pues existen permisos y concesiones para ello, pero por diversas razones no lo han hecho.

Sobre los buques que están varados en el mar con gasolina, reconoció que sí existen, pero insistió en que la situación se normalizará pronto.

Para López Obrador la situación que se vive por el desabasto no ha afectado la economía. Incluso, dijo desconocer la posición del Banco de México de que podría incrementarse la inflación.

"Sí sabía que el Fondo Monetario Internacional expresó que con esta medida se iba a fortalecer la economía de México, se iba a fortalecer Pemex, pero cada quien tiene su enfoque, su criterio y nosotros somos respetuosos de la autonomía del Banco de México", indicó.

Argumentó que no aumentaron los precios de las gasolinas y el peso se fortaleció.

Una vez que la situación se normalice, agregó, se implementará una distribución eficaz y segura para mantener la competencia.

Justificó que la decisión se tomó ahora porque el precio de la gasolina en el mercado internacional va a la baja y ahora el Gobierno está comprando directamente la gasolina, por lo que no existen "moches".

También en Puebla e Hidalgo

>Los daños al ducto que va de Tuxpan a la Ciudad de México, para la ordeña de combustible a Pemex, se han focalizado la frontera entre Puebla e Hidalgo, revelaron fuentes oficiales.

>Aunque ese ducto ha sido afectado en la mayor parte de su extensión, los hechos recientes se centran en tramos de los municipios de Huauchinango y Ahuazotepec, en Puebla, y en Cuautepec, hasta Tepeapulco, en la zona hidalguense.

>En esos tramos se han registrado las bajas de presión en el ducto, alerta que informa sobre ordeña mediante la implementación de tomas clandestinas o boquetes directos al ducto, lo que ha provocado derrames de hidrocarburos.

>En la zona operan grupos ligados a los cárteles del Golfo y de Jalisco Nueva Generación, además de Los Zetas, que mantienen una disputa por el control de la ordeña.

>Los grupos mantienen sus operaciones con el apoyo de pobladores, en tareas de halconeo, renta u ocupación de propiedades para construir casas fantasma sobre ductos y venta del producto al menudeo, se estableció.