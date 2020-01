Reporta mal trato en área de Salud

Un ama de casa denunció trato despótico y negativa de consulta médica en el Centro de Salud de la colonia Delicias, situación que la obligó a recurrir a la medicina de paga para poder atender a su hija adolescente con problemas de tos desde hace 15 días.

"Por consulta y medicamentos que le fueron recetados, llegamos a pagar más de dos mil pesos y todo porque no nos quisieron atender por lo que pido que las autoridades de Salud en Reynosa exijan a las personas que ahí laboran a que cumplan a cabalidad con su trabajo y no estén solamente perdiendo el tiempo o argumentando que no pueden brindar el servicio", dijo Minerva Meléndez, mamá de la paciente.

Los hechos se suscitaron ayer miércoles y ahí una persona que labora en ese lugar me dijo que no me iba a atender porque no había suficiente personal aún cuando había en ese momento siete elementos entre médicos y enfermeras", dijo muy molesta la afectada.

Debieran vigilar que quienes cobran por trabajar en las unidades de Salud, cumplan con su labor y el horario establecido y que no únicamente vayan a perder el tiempo.

No debe permitirse que tal o cual médico o enfermera niegue algún servicio como la consulta médica a quienes van de urgencia para atender a una enferma como fue el caso mí hija, declaró la quejosa.