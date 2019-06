Reporta INE 405 incidentes en comicios de seis estados

Ciudad de México.

Este domingo el Instituto Nacional Electoral (INE) reportó que la jornada electoral de este domingo en las 6 entidades fue exitosa pues sólo no se instaló una casilla y se registraron 405 incidentes en total.

Pese a que se reportaron extraoficialmente bajos niveles de votación, en Puebla sobre todo, el consejero Lorenzo Córdova desestimó esos datos pues aún no son definitivos, "no nos dejaron plantados, no menosprecio para nada el porcentaje de ciudadanos que acudieron", dijo. Estimó que la participación ciudadana será entre 30 y 40 % en todos los estados en proceso electoral.

El secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, informó que de los 405 incidentes, 170 fueron por votar sin aparecer en la lista nominal, 59 por ausencia prolongada o definitiva de funcionario; 39 por propaganda partidista cerca de la casilla, 36 cambio de lugar de domicilio por causa justificada y 26 por suspensión temporal de la votación por cuestiones meteorológicas, entre otros casos.

A estos incidentes se agrega la falta de instalación de una casilla, en el distrito 8 de Tijuana, pero "se rescató el proceso electoral" y en los 6 estados operaron con normalidad el 99.99 % de las mesas de votación esperadas.

En entrevista tras levantar esta noche de domingo la sesión del Consejo General del INE, Córdova Vianello, fue cuestionado sobre el señalamiento del PAN, que anunció la presentación de una queja en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador por el arranque de las obras de la refinería de Dos Bocas, Tabasco.

"Esa será parte de una discusión futura si se confirma la queja, pero el INE solamente vigila que no se cumpla la ley, la responsabilidad para con la democracia es algo mucho más amplio que en todo caso le tocará juzgarlo a la ciudadanía. Por eso en democracia vamos permanentemente a las urnas", expuso.

El Consejo General del INE cerró sesión pero Córdova instruyó al secretario ejecutivo a informar los resultados del Conteo Rápido de la elección de Baja California, una vez que éste sea informado por el Consejo Local del INE en esa entidad, alrededor de las 23 horas del domingo.

Ahí, empero, no se espera que haya sido mayor la participación ciudadana, pues es "una entidad donde la participación no ha sido particularmente copiosa" estimó Córdova.