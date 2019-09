Reporta el robo de su automóvil

Río Bravo, Tam.- Los robos de vehículo mediante la violencia o amenazas, vuelven a la zona urbana de Río Bravo, y como se rumoraba ya desde hace días, se realizan a plena luz del día, como fue el caso de la tarde del lunes en donde joven profesionista, fue despojado de unidad de reciente modelo.

Según las versiones previas en torno a esta ola de robos, la calle Guanajuato, es una de las arterias predilectas para el robo automotriz con violencia.

La víctima de nombre José "N", reportó vía redes sociales, que fue despojado de un auto blanco, 4 puertas, de la marca Mazda que porta matrículas de Tamaulipas y de reciente modelo.

En una mensaje a su comunidad de redes sociales, el joven profesionista, dijo tras el hurto de su unidad:

"Amigos y familia.

El día de hoy, fui víctima de un asalto violento aquí en Río Bravo. Este fue mi vehículo, lo comparto no para recuperarlo, sino para que sepan que ya no lo traigo yo. Tampoco traigo mi celular, por favor no manden WhatsApp. ESTOY BIEN", dice en el posteo que hizo en su cuenta personal de Facebook.

Este suceso coincide con el repunte de este tipo de delito patrimonial, por lo que ahora más que nunca, las voces de los ciudadanos, demandan mayor seguridad.

CLAMAN. Mayor seguridad, vuelve a ser el reclamo a las autoridades.