Reponen boletas faltantes

Río Bravo, Tam.- No es para tantos aspavientos y protagonismo caso de 108 boletas faltantes que no venían en el paquete de las 114 mil 963 para presidente Municipal que recibieron en el Consejo Municipal Electoral las cuales ya fueron repuestas, y no tienen por qué manchar una elección, pero tampoco se ha recibido de manera oficial denuncia alguna de inconformidad.

Entrevistado por el reportero Jesús Francisco Garza Alvarado consejero propietario del Consejo Municipal electoral, y Ambrosio Carranza Razo secretario, coinciden que el hecho quedo debidamente aclaro con los representantes en este caso del candidato de Morena, pues en concreto lo mal informaron, y no era para tanto escándalo. "Para aclarar que no son boletas faltantes simplemente no llegaron, eso fue lo que paso, no llegaron esas boletas por parte de la empresa proveedora, las cuales ya están repuestas, yo creo al candidato le informaron mal, pues aquí se recibieron desde un principio y fueron custodiadas por la Guardia Nacional", especifico Jesús Francisco Garza Alvarado.