Repone dirigente del SNTE la visita

Luego de que su última visita en el verano de 2017 a Río Bravo, fuera súbitamente cancelada y dejara plantados a los maestros de base del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, finalmente la mañana del sábado, Rigoberto Guevara Vázquez, dirigente de la Sección XXX, arribó a la localidad.

Tras entrevistarse con autoridades locales, el líder sindical indicó que la visita a Río Bravo, consistía en tener el primer acercamiento de 2018 con la base trabajadora, con los delegados sindicales y con representantes de los centros de trabajo, así como con el coordinador de magisterio Martín Puebla Ballesteros.

Dijo que mediante el diálogo seguirán construyendo la fortaleza de la Sección XXX y del SNTE, además de resaltar que se busca la unidad, no obstante que la cúpula del sindicato, no se ha pronunciado en contra de la Reforma Educativa, no obstante que casi la totalidad de la base, repudia este nuevo esquema laboral que se les impuso a los docentes.

Otro tema mencionado por el dirigente, fue la defensa de las prestaciones laborales, las pocas que les dejó la Reforma Educativa.

La ocasión también se prestó para que los maestros de base y su dirigente, departieran el pan y la sal en un almuerzo para después partir la tradicional rosca de reyes.