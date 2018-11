Repliegan a migrantes con gas lacrimógeno, en frontera

Tijuana, México.- Luego que algunos migrantes burlaron el cerco policial que contenía el paso hacia el puerto fronterizo de El Chaparral, que separa a Tijuana con San Diego, Estados Unidos anunció el cierre del cruce.

Los carriles al sur y la entrada por San Ysidro están cerrados, informó en su cuenta de Twitter la autoridad fronteriza en San Diego.

El procesamiento de vehículos hacia Estados Unidos también está suspendido.

Esta mañana, cientos de migrantes centroamericanos iniciaron una marcha rumbo al puerto fronterizo de El Chaparral, pero fueron contenidos por agentes policiacos en un puente antes de llegar a la garita.

Sin embargo, algunos burlaron el cerco policiaco caminando por debajo del puente, sobre el Río Tijuana, pero sin llegar hasta el puerto fronterizo.

Los migrantes que lograron cruzar el Río Tijuana, se encontraron del otro lado a cientos de policías federales, quienes los contuvieron.

Más tarde, otro grupo que llegó hasta el muro fronterizo intentó escalar la valla, al extremo noreste de la garita San Ysidro, detrás de la línea ferroviaria, pero autoridades de Estados Unidos lanzaron gases lacrimógenos.

Ante la respuesta, los migrantes se replegaron, pero se mantiene cerca del muro.

En tanto, hay afectaciones para cientos de automovilistas que están en la garita, así como el cruce peatonal en la frontera.

Los migrantes afirmaron que deseaban pasar pacíficamente por el puerto fronterizo, ubicado a unos 500 metros de la garita.

Niños y mujeres participaron en la marcha, para la que desde ayer elaboraron pancartas y mantas.

"Mr. Trump, help us please" y "Mis derechos no tienen fronteras", son algunas de las pancartas.

Las manifestantes, integrantes del refugio Unidad Deportiva Benito Juárez, salieron alrededor de las 10:00 horas y la mayoría busca ingresar a Estados Unidos.

El pasado 22 de noviembre, la manifestación sí logró entrar a la explanada del puerto fronterizo, y ahí permanecieron.

En Tijuana hay alrededor de 8 mil migrantes, 6 mil de la caravana y el resto eran migrantes que ya esperaban turno para el asilo en esta frontera.

La Federación no ha designado recursos económicos para atender a esta población.