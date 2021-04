Repiten angustia cada temporada

"No es una colonia, es una lista de colonias que están entre bordo y bordo, la zona de inundación que comprende del bordo de Estados Unidos y del lado Mexicano, estos dos bordos se construyeron para cuando venga el agua de los huracanes, el río no se desborde, no se salga del bordo y que no afecte a la ciudad", dijo.

Explicó que cada año sostienen reunión con autoridades de Protección Civil para tener coordinación sobre las áreas de mayor riesgo ante lluvias.

"Es muy importante que el río tenga capacidad para conducir esas aguas, si una colonia construye casas o se mete adentro del río o va a ocupar el área del río entonces el agua se va a salir y nos va a inundar no solo a nosotros, Reynosa, sino donde haya asentamientos", expresó.

Cada año se hace el llamado a a las familias para que dejen las zonas de riesgo, que son propensas a inundarse y que genere afectaciones en las viviendas.

"Porque luego se tienen que evacuar en conjunto con las autoridades, porque están en zona de riesgo", recalcó.