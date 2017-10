Repite ´CR7´ como The Best de la FIFA

Ciudad de México

Cristiano Ronaldo fue condecorado este lunes por segundo año consecutivo con el premio The Best de la FIFA, que designa al mejor jugador del mundo durante la última temporada.

El astro portugués se volvió a coronar rey del futbol mundial después del que fue un curso para enmarcar, en el que ganó la Champions League, la Liga española, la Supercopa de Europa y la Supercopa de España.

Cristiano, de 32 años, recibió el galardón que lo acredita como The Best (El mejor) de manos de los ex futbolistas Diego Armando Maradona y Ronaldo Nazario, quienes bromearon antes de la entrega, en una gala que tuvo lugar en el emblemático London Palladium de Londres.

El futbolista del Real Madrid se impuso en la votación al argentino Lionel Messi, estrella del Barcelona, y al brasileño Neymar, quien el pasado verano cambió el Barcelona por el París Saint-Germain.

En comparación con el último año, Neymar entró en la terna de finalistas y se cayó el francés Antoine Griezmann.

"Quiero agradecer a mis compañeros, tanto en el Real Madrid como en la selección. Fue un año extraordinario. Y ya son 11 años que estoy aquí: dedicación, trabajo, trabajo duro, esa es la clave. Lo que quería cuando empecé era ganar trofeos colectivos e individuales, y lo he conseguido", aseguró un emocionado Cristiano en portugués tras recibir el galardón.

"Este premio es para mi familia, la que está aquí conmigo y la que no. También para mis dos hijos en casa; acabo de ser padre y voy a serlo de nuevo dentro de un mes. Estoy muy feliz", prosiguió.

Y Zinedine Zidane fue elegido como mejor técnico.