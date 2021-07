Repite conducta agresiva

El cantante Chris Brown fue acusado de golpear a una mujer durante una discusión en su casa de Los Ángeles, según informó el portal TMZ. El portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles dijo a varios medios estadounidenses que una patrulla respondió a un aviso sobre la presunta discusión el viernes 18 de junio en el Valle de San Fernando, en California.

De acuerdo a la investigación, la presunta víctima informó inicialmente del incidente alegando que Brown le golpeó en la nuca con tanta fuerza que se le desprendió parte del cuero cabelludo, aunque según el mismo informe no se reportaron heridos y no está claro si Brown enfrentará cargos o no.