Repite como serie más pirateada

Monterrey, N.L.

Por sexto año consecutivo, Game of Thrones se llevó el dudoso honor de ser el show más pirateado de la televisión, a pesar de varios hackeos y filtraciones de capítulos que pusieron en riesgo sus ratings duarnte la transmisión de su séptima temporada, reportó ayer Esquire.

El sitio especializado en archivos compartidos y pirateo, TorrentFreak, publicó la lista anual el 26 de diciembre, donde The Walking Dead toma el segundo lugar del conteo.

Primero Game of Thrones y le siguen The Walking Dead, The Flash, The Big Bang Theory, Rick and Morty, Prison Break, Sherlock, Vikings, Suits y Arrow.