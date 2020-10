¿Repetirá?

Christian Bale podría convertirse en el tercer actor de Batman que tenga una aparición especial en la película The Flash, del director argentino Andy Muschietti.

El histrión se sumaría así a Michael Keaton y Ben Affleck, las dos otras versiones del Hombre Murciélago ya confirmadas para el filme, pero sólo si se cumple una condición: que Christopher Nolan, quien dirigió los tres largometrajes en los que Bale interpretó al personaje, dé su visto bueno.

La primera película en solitario de The Flash, protagonizada por Ezra Miller, se está convirtiendo en uno de los proyectos más esperados y comentados de DC. El filme de Andy Muschietti (director de It: Eso) presentará diferentes realidades alternativas, lo que abre la puerta a la aparición a diferentes versiones de un mismo personaje, como Batman.

Según informa We Got This Covered, Warner ya se puso en contacto con Bale para ofrecerle el cameo.

Ahora, está por verse qué opina el cineasta de que Bale regrese a la capa.

En caso de que se confirmara su participación, el ganador del Óscar por El Luchador se sumaría a los muchos cameos que ya están confirmados o se rumoran para The Flash, como Michael Keaton y Ben Affleck.