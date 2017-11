Repercute desempleo en embargo de casas. Avanza el problema en Infonavit

Río Bravo, Tam.- La falta de oportunidades de trabajo en el sector laboral, ha venido repercutiendo en la gran cantidad de viviendas de interés social que hoy en día se encuentran abandonadas, o embargadas según el caso, debido a que quienes las ocupaban o se quedaron si trabajo o bien se retrasaron en sus pagos, y ahora les están embargando.

Datos dados a conocer por el sector laboral a través de la Federación de Trabajadores de Río Bravo que en el caso encabeza David Delgado Gil como secretario general de la CTM, revelan como es de que sigue avanzando el problema de las viviendas del Infonavit que hoy en día se encuentran deshabitadas derivado de varios factores, entre ellos la falta de fuentes laborales, o que sencillamente no se encuentran afiliados al Seguro Social para que puedan tener derecho a una casa.

El temor se hace presa de los trabajadores como ocurrió con el señor Liborio Martínez quien no le quedo más que rentar casa luego de que fuera desalojado de la casa de interés social que tenia por falta de pago al quedares sin chamba, como es que mediante los bufete de abogados los “acalambran” para que renegocien a un alto costo o bien mejor desocupen la casa.

“Nos buscan por todas partes, a todas horas, yo recuerdo que a cada rato venían y preguntaban o me decía el vecino, hasta que me estamparon un sello en donde decía que la casa estaba embargada, y para dejarme de problemas y ya no estar tan presionado mejor me salí, que se queden con ella, y ni eso por que las casas terminan por acabárselas los vándalos y delincuentes que una vez solas, ahí se la pasan y hasta viven”.

En el Municipio el alza de casas de interés social, sigue avanzando a pasos agigantados ante la falta de empleos mejor remunerados o cuando menos que les ofrezcan el que puedan contar con el Seguro Social para que puedan tener acceso a una casa, o que le permita continuar realizando sus pagos.

