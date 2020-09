Repatrian a 81 mexicanos que murieron por coronavirus

McAllen, Tx.

Los Consulados del Gobierno de México en el estado de Texas realizaron la repatriación de 81 mexicanos que fallecieron en Texas por coronavirus y brindaron atención a poco más de 50 mil personas en esta parte de los Estados Unidos.

De acuerdo con información emitida por la Secretaria de Relaciones Exteriores en la Plataforma Nacional de Transparencia las acciones implementadas por los consulados mexicanos en Texas por el coronavirus se basaron desde atención psicológica, apoyo económicos, foros virtuales entre otros.

Los Consulados de Laredo, El Paso, Houston y Brownsville son los que registraron la mayor cantidad de atenciones a mexicanos que residen en este país como en los casos de personas que perdieron la vida por coronavirus y fueron repatriados a México.

En el Consulado de San Antonio se registraron ocho casos de mexicanos que perdieron la vida por cooronavirus, cuyos restos fueron traslados a México y se brindo apoyo económico a dos familias de estos para poder realizar los tramites.

En San Antonio también se brindo atención telefónica a tres mil 256 personas desde que se emitió el estado de alerta por parte de las autoridades texanas. en esta representación diplomática, se atendieron ocho casos de mexicanos que perdieron la vida por coronavirus cuyos restos se regresaron al país.

En el consulado de El Paso se brindó atención a 16 mexicanos que resultaron afectados con coronavirus, de los cuales cinco perdieron la vida y cuyos restos fueron repatriados a México, en los 11 casos restantes los connacionales superaron la enfermedad.

La representación diplomática en Brownsville fue la que registro la mayor cantidad de casos de mexicanos fallecidos en la zona de la frontera por coronavirus con 14 muertes, en la totalidad de los casos los restos fueron regresados al país.

En Houston el consulado informó que ha proporcionado asistencia en 35 casos de connacionales mexicanos fallecidos por COVID-19 en esa circunscripción, así como proporcionado apoyo económico en 27 casos relacionados con la actual pandemia.

El consulado de Dallas no reporto muertes de connacionales por Covid-19, sin embargo fue en esta ciudad texana donde se implemento un programa en donde Mission Foods, Bimbo Food Bakeries, La Moderna USA, LALA US Inc. y Arca Continental Coca-Cola Southwest Beverages empresas mexicanas con oficinas en Estados Unidos donaron alimentos a comunidades vulnerables de esta ciudad donde la mayoría de la población es mexicana.

En el consulado de Laredo las autoridades no proporcionan datos por nacionalidad de las personas afectadas, pero se estima que el 90% de la población local es de origen mexicano, y que en gran medida cuenta con doble nacionalidad o tiene el estatus de residencia permanente.

En los consulados de Presidio y Eagle Pass en Texas no se registraron muertes de mexicanos durante el transcurso de la actual pandemia.