Repartirán 180 mdp a empleados de Salud

Cd. Victoria, Tam.- Entre el 15 y 20 de diciembre serán erogados cerca de 180 millones de pesos para el pago del bono navideño de nueve mil trabajadores de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, sin embargo, habrá trabajadores que por el tipo de contrato no podrán contar con dicha prestación laboral como es el caso de los trabajadores de Vectores.

"Dependiendo del tipo de contratación de los compañeros es de acuerdo con las prestaciones que tienen derecho", informó el subsecretario de Administración y Finanzas de Salud, Enrique Jorge Nader Nemer, "recordemos que hay muchos tipos de contratación en la Secretaría de Salud, algunos sí tienen derecho y otros no tienen derecho por condiciones generales de trabajo", la Secretaría opera con trabajadores de base federal, estatal, eventuales, eventuales fijos, de contrato y de proyectos estatales, aquellos con base estatal y federal sí contarán con dicha prestación.

El pasado once de noviembre, trabajadores del Departamento de Vectores de la Jurisdicción Sanitaria número uno se manifestaron frente a Palacio de Gobierno para exigir dicha prestación, mencionaron que en 2018 solamente se les pagó el cincuenta por ciento del bono y que para 2019 ya no se les entregó dicho recurso por cuestiones presupuestales, este año, el bono navideño ascenderá a alrededor de doce mil pesos.

"Hay diferentes tipos de eventuales pero en el caso específico de los compañeros de Vectores que estaban solicitando algunas prestaciones, a las que tienen derecho sí se les va a dar, pero lo que no tienen derecho desafortunadamente no se les va a poder dar", reiteró el subsecretario, "desafortunadamente como todo son cuestiones presupuestales, siempre procuramos vigilar que las condiciones generales de trabajo se cumplan y en este caso aquellos compañeros que sí lo tienen conceptualizado se les comparte y aquellos que no, no se les va a poder brindar".

Por otro lado, Nader Nemer adelantó que ya se entregó el calendario presupuestal de la Secretaría de Salud para el próximo año a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, el cual considera una disminución en diferentes fuentes de financiamiento del ámbito federal.