Repartidor roba moto, comida y dinero en Monterrey

Monterrey, México.

Ahora la Policía busca a Rolando Pérez, alias "El Roly", quien escapó y seguía prófugo.



El atraco se reportó la noche del viernes, poco después de las 23:00 horas, en el negocio Comidas Pío, localizado en el cruce de Modesto Arreola entre Carlos Salazar y Guillermo Prieto, en el primer sector de la Colonia Lázaro Cárdenas.



Una fuente policiaca dijo que el dueño del negocio reportó a las autoridades que Pérez no regresaba, después de más de una hora de haber sido enviado a dejar un pedido de comidas.



Apenas acababa de entrar a trabajar en ese local, explicó el informante.



Después de confirmar que el pedido no fue entregado al cliente, se constató que Pérez había cometido el robo de la motocicleta marca Itálika, placas FGV9Y, en la que repartiría el pedido, el dinero que llevaba para dar cambio, además de la comida que iba a entregar.



Pese a que se activó un operativo de búsqueda por parte de la Policía Municipal, el presunto delincuente no fue capturado.



El afectado entregó un video tomado por las cámaras de circuito cerrado del establecimiento en el que se se aprecian los movimientos de "El Roly" antes de salir a entregar el pedido de comida.



El presunto ladrón vestía pantalón de mezclilla azul, camisa a cuadros negros, blancos y rojos, debajo una playera blanca, gorra oscura y tenis azules.