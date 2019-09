Reparte nombramientos MDI a Dirigencia Estatal

Cd. Victoria, Tam.- El dirigente nacional del Movimiento Democrático Independiente, Martín García Martínez, entregó este viernes nombramiento como dirigente estatal en Tamaulipas a Ofelida Margot Fuentes García, así como a siete integrantes del Comité Directivo Estatal, quienes llevarán a cabo el proceso de trámite de registro como partido político nacional ante el Instituto Nacional Electoral en la entidad.

"El Movimiento Democrático Independiente es una organización de ciudadanos en donde no existen personajes de poder, no tenemos personas que estén manipulando este movimiento sino por todo el contrario, los ciudadanos están haciendo una nueva manera de estar haciendo política en nuestro país", dijo el también excandidato independiente a la alcaldía de Papantla, Veracruz, "nosotros no somos de izquierda, tampoco de derecha, ni centralistas mucho menos populistas, somos simplemente una expresión humana y buscamos una nueva sensibilidad política y social".

El político y escritor veracruzano señaló que será a más tardar en el mes de marzo del próximo año cuando el MDI deberá cumplir con todos los requisitos del INE para poder acceder al registro como partido político nacional a partir del primero de julio de 2020; de las 106 organizaciones políticas que ingresaron su solicitud de registro entre el 7 y 31 de enero pasado 62 resultaron procedentes. Para lograr el registro estas organizaciones deberán de contar mínimo con un padrón de 233 mil 945 militantes, y haber realizado al menos 20 de 32 asambleas estatales o 200 de 300 distritales.

Para el caso del MDI su dirigente enfatizó que actualmente cuenta con presencia en 24 estados con 200 mil afiliados y la meta para este año será 20 mil afiliaciones por partido, y un millón a nivel nacional, "sabemos que aquí en el estado de Tamaulipas vamos a tener una apertura totalmente nueva, queremos realmente personas sensatas, sencillas, con responsabilidad, y sobre todo con mucha honestidad".

Para conservar el registro los partidos políticos de nueva creación deberán de alcanzar al menos el tres por ciento de la votación en las elecciones intermedias de 2021; finalmente, el dirigente nacional del MDI se declaró apartidista así como aseguró que esa organización política se encuentra desligada de exmilitantes de partidos políticos.

Aspiran

62 organizaciones políticas buscan registro nacional ante el INE en 2020

Integrantes

>Presidente Estatal: Ofelida Margot Fuentes García

>Secretario General: Marcos Loperena Paz

>Secretario de Organización: Ma. Bellanira Ibarra Ortiz

>Secretaría de la Mujer: Zaid Diaz de la Cruz

>Secretaría de la Juventud: Julio Oswaldo Castro Ortega

>Secretaría de Prensa y Propaganda: Ma. Magdalena Solís Galván

>Secretaría de Asuntos Indígenas: Alicia Arlett Florencio Llorente

>Secretaría de Arte y Cultura: José Guadalupe Páez Ruiz