Reparan las vías y levantan furgones

Tampico, Tam.- La empresa Kansas City inició el levantamiento de los furgones volcados y reparación de las vías férreas dañadas y para ello una empresa proveniente de Querétaro llegó a la zona.

Fue alrededor de las 10:30 horas que iniciaron los trabajos para resarcir los daños, pero hasta el momento se desconoce si existe el compromiso fe la empresa dedicada al ramo ferroviario si habrá de reparar la casa dañada.

El director de Protección Civil de Tampico, Eduardo Morales López informó que se trata de la empresa Hulcher de México, misma que prevé concluir los trabajos la tarde de este jueves.

La mañana del miércoles el tren de Carga Tampico- Querétaro, vía San Luis Potosí descarriló en la colonia Tamaulipas en donde siete vagones colapsaron, cuatro de ellos quedaron completamente volcados y uno de ellos derramó mineral coque el cual cayó en una humilde vivienda de madera en donde viven cuatro mujeres y un niño.

La familia quedó atrapada en su interior y por fortuna no resultaron lesionados, por lo que elementos de Protección Civil y Bomberos tuvieron que retirar tablas de madera de la construcción para rescatarlos.

NO SABE FAMILIA QUÉ HACER

La familia afectada por e descarrilamiento del tren no sabe qué hacer, dado a que se quedaron en la vulnerabilidad al ser destruida la vivienda ubicada en la calle Tula 603 de la colonia Tamaulipas.

Antonio Muñoz, padre de familia refirió que el miércoles por la mañana salió a las 7 de la mañana de Ferromex pero en el municipio de Altamira, su esposa se encontraba viendo televisión junto a su hijo de cinco años de edad ya que el menor no fue a la escuela por los efectos del Frente Frío Número 23 que dejaron una temperatura de 7 grados centígrados.

Refirió que de pronto la vivienda de madera que habitan se cimbró al ladearse un vagón perteneciente a la empresas "Kansas City Souhtern" y comenzó a entrar el coque que transportaba, impidiendo salir a los moradores que fueron rescatados por personal de protección civil y bomberos de Tampico, además de las fuerzas armadas.

"Cuatro adultos... Mi esposa y una hija de ella y un niño estaban acostados viendo la televisión y se llevaron el susto de su vida, vieron el volumen de tierra que se vino encima, el coque la casa que toda se movió como pudieron salieron por la ventana trabajo de noche.

El padre de familia, manifestó sentirse en la incertidumbre porque ante la gravedad de lo ocurrido, hoy no tienen un lugar para vivir, pues en ese sitio ha radicado su suegra por 35 años sin que en alguna ocasión hubieran padecido por una situación similar y ahora es ella quien sufrió un enorme susto, al enterarse mientras trabajaba del percance, lo que le originó que subiera su presión arterial y fuera atendida de inmediato.

"No sé qué haremos has de cuenta no nos cae el 20, de esta magnitud sí mi suegra tiene años viviendo aquí 35 años nunca había pasado".