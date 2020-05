Reparan fallas en postes, pero dejan cables sueltos

Río Bravo, Tam.- Sobrecargas, rupturas de líneas, estallido o incendio de transformadores o "cuchillas", que son reparadas por personal de la CFE en ocasiones dejan algunos saldos que pueden resultar peligrosos, sobre todo para peatones.

Una de estas situaciones se da en brecha 112 y avenida San Pedro, ahí algunas reparaciones dejaron líneas de conducción sueltas.

Lo que prende la luz de alertas, es que se tratan de líneas de alta tensión que penden aún de los postes y se prolonga hasta yacer sobre las aceras o la maleza.

Si los cables desprendidos y abandonados ahí, tienen o no corriente, es mejor no averiguarlo y no hay una razón para que permanezcan en el suelo, ni se conoce el porqué no fueron retirados o reincorporados al tendido eléctrico.

Reparaciones en el tendido eléctrico deja como saldo líneas que penden de postes en avenida San Pedro.