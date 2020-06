Reparan calles ante mal estado

Cd. Victoria, Tam.- Un grupo de feligreses de la congregación cristiana Luz para las Naciones llevó a cabo trabajos de reparación de vialidades en esta localidad, se trata de una calle en la cual se cuentan hasta 32 baches de diferentes tamaños, además, jóvenes y voluntarios de la asociación religiosa recogieron basura y pintaron cordones de la banqueta en ese mismo tramo.

"Iniciamos con limpieza en las calles aledañas a nuestro templo y con un grupo de varones de nuestra congregación vamos a empezar hoy a bachear, a tapar los baches, de todo lo que está afectado alrededor de nuestra iglesia... los recursos los estamos poniendo de nuestra iglesia, estamos comprando los insumos y vamos a tapar con concreto", el pastor Luis Armando González Isas informó que en total se invirtieron mil 500 pesos para la compra del material que sería utilizado en dicha tarea.

El tramo comprende la calle Belisario Domínguez (calle 22) desde Hidalgo hasta la avenida Alberto Carrera Torres; asimismo, en una segunda fase se llevará a cabo el bacheo de las calles Matamoros y Morelos entre Belisario Domínguez y Venustiano Carranza, es decir, entre 22 y 21. El pastor cristiano indicó que en el tramo ubicado en 22 Morelos y Matamoros, justo frente al templo, se encuentra un bache que ya ha dañado a entre cinco y doce vehículos.

"Creo que no hay necesidad de pedirle al Ayuntamiento que tape los baches, definitivamente es labor del Ayuntamiento, sin embargo, ahorita que estamos en esto nosotros lo vamos a hacer con todo gusto y todo cariño", reconoció que no se solicitó permiso al Municipio para llevar a cabo dichos trabajos de bacheo, "esperamos que no nos lo tomen a mal, ni la ciudadanía lo tome mal ni la autoridad nos lo tome a mal".

En semanas pasadas la asociación religiosa ha llevado actividades altruistas como la entrega de despensas a familias de escasos recursos, alimentación a personas desempleadas y ha llevado agua potable a colonias que carecen de dicho servicio, todo esto de manera gratuita, "es una aportación como sociedad que sí lo podemos hacer, cada quién puede pintar su cordón y aquí lo estamos haciendo, y alrededor de la manzana lo vamos a hacer".