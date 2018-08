Reparan bulevar Hidalgo; cierran tráfico vehicular

Ante trabajos de rehabilitación de pavimentos, autoridades realizaron el cierre del tráfico vehicular en el bulevar Hidalgo, a la altura de un centro comercial conocido.

Poco antes del medio día comenzaron los trabajos, retirando todo el pavimento viejo, raspando la vialidad con una maquinaria especial y un camión de carga que recibía todo el asfalto.

Para evitar accidentes y cualquier riesgo, se procedió a cerrar el paso a los vehículos, por lo que con una unidad de tránsito local y un elemento se apoyó para agilizar la vialidad.

No se sabe cuanto tiempo van a durar a durar los trabajos porque abarcarán más kilómetros, por lo que se pide paciencia a la ciudadanía.

Debido a que todavía no acaba la temporada vacacional, no se forma gran caos vehicular, pero las unidades motrices si tardan algunos minutos para poder seguir avanzando en el bulevar Hidalgo.

En estos días seguirán las labores en el bulevar Hidalgo, por lo que el tráfico estará avanzando lento en la zona.

