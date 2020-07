Reparan aparato y se forman filas

Río Bravo, Tam.- Luego de que usuarios del servicio de telefonía e internet, no pudieran realizar su pago ni en la Tienda Telmex, ni en el cajero automático de avenida México con Constitución, una vez reparado este último, las filas no se hicieron esperar.

El cajero automatizado, luce largas filas, pues varios días estuvo fuera de servicio, por lo que usuarios de esos servicios, pospusieron los pagos para reanudarlos esta semana, lo que se traduce en largas filas, como se pudo captar para la lente de este diario.

Hilera tanto de autos como de personas, se pueden apreciar a solo unos metros de los cajeros de la telefónica, en donde algunos usuarios no guardan la distancia ni portan cubre bocas, aumentando el riesgo de contagio de coronavirus.

No obstante la anarquía que ahí impera, las autoridades sanitarias, no han verificado que existan los puntos que indiquen la distancia mínima entre persona y persono, además de que no hay gel desinfectante al interior del cubículo en donde se hace el pago, potenciando el riesgo de transmisión de la enfermedad.