Reos exigen se acaben las extorsiones en Neza Bordo

Nezahualcóyotl, Méx.

Internos del penal de Neza Bordo se inconformaron para exigir que terminen las extorsiones y maltratos en el centro penitenciario. Ellos “dialogaron” con el director de la prisión, Miguel Ángel Correa, durante casi 16 horas.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) rechazó que Correa y tres custodios hayan sido retenidos por los reos en La Fortaleza o Módulo de Conductas Especiales, sino que el directivo conversó con los inconformes.

Alrededor de las 22:00 horas del viernes inició la protesta de los internos de La Fortaleza, quienes liberaron al director del penal hasta las 14:00 horas de este sábado. Unos 200 policías estatales ingresaron al reclusorio y más de 260 estuvieron en el exterior. Familiares de los reclusos relataron que cerca de 40 internos de La Fortaleza se atrincheraron y retuvieron primero a tres custodios y luego a Correa, quien permaneció casi 16 horas con ellos, hasta que finalmente acordaron su liberación.

Afirmaron que acordaron poner fin a las extorsiones y maltrato a internos, trasladar a otros penales a los reclusos que así lo soliciten y no tomar represalias contra los reos.

Agregaron que “El Tatos” ya no está en el penal, pero sus cómplices continúan con las extorsiones.

“Es cierto que el director estuvo adentro con los de La Fortaleza y que hubo motín. No se ha arreglado nada, hasta hace rato que los pasaron a población a todos”, relataron familiares. Añadieron: “Por el maltrato, la mala comida, por el poco tiempo que le dan a la familia. No hubo riña, no hubo nada, ni contra los de beige, ni contra los de azul. Se manifestaron porque es la única manera en la que el gobierno puede escucharlos”.

Familiares de los internos mencionaron que sólo dejan verlos una vez a la semana y durante una hora o menos, “la comida es un asco, es de lo peor, ni un perro come tan feo como ellos. El maltrato, las violaciones, los homicidios que los mismos custodios hacen”.

Los internos del penal Neza Bordo visten de beige (sentenciados), azul (procesados) y naranja (los que están en La Fortaleza).

“La Fortaleza es un lugar como de castigo, para que ellos reflexionen el daño que hicieron. Hay otros que vienen de traslado, como del penal de Barrientos, y ahí paran, para observarlos qué actitud tienen, pero llevan años y nos los bajan [con los demás reclusos]”, relató uno de los familiares. Insistieron que los internos retuvieron al director del penal, cuyo teléfono celular fue utilizado para enviar audios a familiares de los presos, que fueron difundidos en redes sociales y medios.

Agregaron que Correa fue liberado cerca de las 14:00 horas del sábado y fue revisado por un médico.

Dijeron que la situación al interior del penal es intolerable e incluso la esposa y sobrina de un interno fueron violadas en el centro penitenciario, sin que ninguna autoridad interviniera. “Los videos que estamos subiendo son la realidad, nos los están mandando de adentro, los internos, para que veamos la realidad y la magnitud del problema que están sufriendo ellos”, añadieron.

Un hombre gritó: “¡Que cumpla el gobernador Alfredo del Mazo Maza lo que prometió!, que iba a terminar con la corrupción”.

El Gobierno del Estado de México informó que elementos de la SSEM y de la Dirección de Prevención y Reinserción Social restablecieron el orden en el Módulo de Conductas Especiales. “Durante la madruga, familiares de diferentes internos de los módulos de procesados y sentenciados ingresaron al recinto para constatar que el penal se encuentra en orden y los disturbios sólo se manifestaron en La Fortaleza”, aseguró en un comunicado.

Añadió: “Personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fue requerido por las autoridades del penal para verificar el buen estado físico de los reclusos”.

Luis Arias González, director de Prevención y Reinserción Social, expresó que las actividades en el penal transcurrieron con normalidad el sábado y la visita de familiares no se suspendió. “Tomamos medidas contundentes, queremos lograr una mejor reinserción social de las personas privadas de la libertad”, dijo. Explicó que la “riña” entre reclusos inició luego de un operativo para retirar objetos prohibidos del interior del penal. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México igualmente informó en un comunicado que fue restablecido el orden.