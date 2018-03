Renunciará Margariza Zavala al financiamiento público

NOTICIAS RELACIONADAS Descartan alianza entre independientes

Cd. de México.- Margarita Zavala, aspirante independiente a la Presidencia de la República, presentó su solicitud de registro para una candidatura ante el Instituto Nacional Electoral (INE).



Tras entregar su documentación, la esposa del ex Presidente Felipe Calderón anunció que renunciará al financiamiento público que le corresponde en caso de que el órgano electoral avale su candidatura por la vía independiente.



"Es momento de romper el vínculo entre el dinero y la política, y por eso he decidido renunciar al financiamiento público que me corresponde como candidata", expuso.



"La clase política se ha sometido al dinero, y el dinero ha convertido a la política en un negocio, en el que priva la ambición y el descaro", agregó.



Por primera vez en la historia de México, un aspirante independiente se registra para contender por la Presidencia.



"Estoy aquí gracias a un movimiento de mexicanos libres impulsados por valores", expresó la ex Primera Dama que consiguió un millón 400 mil firmas.



"Gracias a ustedes soy la primera candidata independiente a la Presidencia de la República y gracias a ustedes también seré la primera Presidenta de la República", añadió.