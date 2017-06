Renuncian 3 periodistas de CNN tras retractarse de artículo sobre Rusia

Nueva York, Estados Unidos.

La historia era sobre una supuesta reunión antes de la toma de posesión presidencial entre un asesor de Trump y el jefe de un fondo de inversiones ruso.

CNN aceptó las renuncias de los periodistas ayer.



"CNN tuvo que retractar una historia grande sobre Rusia, con tres empleados obligados a renunciar. ¿Y las otras historias falsas que hacen? ¡NOTICIAS FALSAS!", escribió Trump en la mañana en Twitter.



La historia fue publicada en el portal de la cadena el jueves y fue retirada el viernes por la noche.



CNN se disculpó de inmediato con Anthony Scaramucci, el miembro del equipo de transición de Trump que supuestamente había participado en la reunión.



El autor de la historia, Thomas Frank, fue uno de los que dimitió, de acuerdo con un ejecutivo de CNN que pidió preservar el anonimato.



También renunciaron Eric Lichtblau, editor asistente en el buró de la CNN en Washington, y Lex Harris, jefe de la unidad de investigaciones.



Al retirar la historia, CNN afirmó que no se ajustaba a sus estándares editoriales.



El incidente es un golpe para una cadena a la que Trump ha criticado frecuentemente.



El Presidente, quien no ha moderado sus comentarios en la red social desde que llegó a la Presidencia, aseguró que otros reputados medios como The New York Times, The Washington Post y los canales NBC, CBS y ABC también publican noticias falsas sobre su Administración.



La historia fue cuestionada interior y exteriormente, incluyendo por el portal conservador Breitbar News.



Se determinó que había sido publicada sin pasar por las usuales revisiones y verificaciones, según el ejecutivo.



Eso fue lo que llevó a las renuncias.



No queda claro si el contenido de la historia es correcto ni si CNN continuará reportando sobre el asunto.