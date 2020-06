Renuncian tres a asamblea consultiva del Conapred

Tres invitados honorarios de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) presentaron su renuncia tras la intención del Presidente Andrés Manuel López Obrador de desaparecer a este organismo autónomo.



Se trata de Katia D'Artigues, Mauricio Merino y Regina Tamés, quienes manifestaron su descontento con el reciente cuestionamiento del Ejecutivo federal hacia los aportes de esta institución.

La primera en separarse del cargo fue la periodista Katia D'Artigues Beauregard, quien dirigió su escrito a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al Subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez; y, a Mariclaire Acosta, presidenta de la Asamblea Constitutiva del Conapred.

"(El Conapred) no es una institución que ha simulado cumplir con su cometido, al contrario, es una institución que ha protegido y defendido a quienes también el Presidente nos prometió proteger: los más invisibles, los más vulnerados y también a los más pobres", señaló en el documento presentado ayer.

"Sí veo surgir al país de un solo hombre que ejerce el poder. No coincido con la visión presidencial de recortar presupuesto en el tema de la discriminación, cuando destinar recursos a la protección de derechos es una inversión y no un gasto".

Asimismo, consideró que sin el apoyo del Presidente no se podrá impulsar la agenda robusta y progresista de Sánchez Cordero y Encinas.

D'Artigues fue integrante de la Asamblea Consultiva en el periodo 2010-2016 y después continuó como invitada permanente hasta su renuncia de ayer.

Posteriormente, Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), también presentó su dimisión al cargo honorario.

Además, este sábado también renunció la abogada Regina Tamés, ex directora del Grupo de Información en Reproducción Elegida.

"En los días pasados el Gobierno de la República ha mostrado desinterés y desconocimiento hacia la causa del combate a la discriminación y ha adoptado posturas hostiles hacia el Conapred", expuso en su carta.

"Ante esta situación he decidido presentar mi renuncia al lugar honorífico que he ocupado en la Asamblea Consultiva. Mi compromiso con los derechos humanos, con la defensa de la diversidad y la agenda feminista me llevan a seguir dando la batalla desde otras trincheras".

El pasado 18 de junio, Mónica Maccise presentó su renuncia a la titularidad del Conapred.