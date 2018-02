Renuncian con tal de no pagar pensión

Hombres que son demandados por sus ex esposas o parejas sentimentales para que otorguen pensión alimenticia a sus hijos, prefieren renunciar a sus trabajos que cumplir lo que la ley les obliga, una vez que se falla a favor de las mujeres, aseguró Pamela Viñals, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Nuevo Laredo.



“Los juzgados sí terminan favoreciendo a las mujeres, lamentablemente cuando sale el dictamen muchos hombres terminan renunciando a su empresa para que no se les descuente la pensión, prefieren tener trabajos informales o incluso trabajos donde ganen menos, pero que no tengan que dar la pensión para los hijos”, declaró.



Señaló que esta medida que toman algunos padres afecta no sólo a los menores, sino a las mujeres. “Las pensiones alimenticias son procesos más largos y afectan sobre todo a las mujeres, no pensamos que cuando un hombre deja de darle dinero a las mujeres es violencia porque la afecta, ya que tiene que trabajar en el área laboral y sigue teniendo el mismo trabajo dentro de la casa”, explicó.



Este instituto brinda asesorías legales a las mujeres de manera gratuita y en la mayoría de los casos se resuelven a favor de ellas.



“Tenemos casos de mujeres que vienen y se asesoran y acuden con abogados privados, se les recomienda una vía que les favorezca, porque tenemos casos de mujeres que han pagado y terminan desfavoreciéndolas, aquí tienen una segunda opinión que nunca está de más”, puntualizó.



La pensión que los padres deben otorgar a sus hijos en promedio cuando es vía nomina, se establece un 15 por ciento del sueldo que se retiene por cada hijo.