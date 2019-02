Renuncian obreros a CTM. Reniegan de líder en Springs Window Fashions de Victoria

Ellos quieren que el sindicato venga y les explique qué es lo que está pasando, por qué no dan el aumento o por qué no quiere dejar la dirigencia sindical . María Dolores Zúñiga Vázquez, secretaria general del Sindicato Industrial de Maquiladoras

Cd. Victoria, Tam.- Decenas de trabajadores de la empresa maquiladora Springs Window Fashions en esta capital se manifestaron la mañana del martes en contra del secretario general delde esa empresa, Leonardo Vázquez Ruiz, renunciando a ese organismo gremial para sumarse alIndustrial de Maquiladoras de la señora María Dolores Zúñiga Vázquez.

"Ya no quieren al Sindicato que es de la CTM, los está engañando porque les está diciendo que emplazó a huelga", dijo Zúñiga Vázquez, quien reveló que el 12 de febrero venció el plazo para la firma del nuevo contrato colectivo por lo cual estos no podrán gozar de un incremento salarial u otras prestaciones para este año.

"No les han aumentado, los amenazan, no saben del Sindicato en qué se gastan sus cuotas, no les hacen ningún caso cuando tienen alguna enfermedad, entonces los compañeros aquí ya no quieren que los representen", explicó.

La lideresa sindical acudió con formatos de renuncia al Sindicato de Vázquez Ruiz y formatos de afiliación al Sindicato Industrial de Maquiladoras, logrando durante las primeras horas del martes más de 250 firmas de los 500 trabajadores de la planta, con lo cual será posible iniciar los trámites de adhesión sindical ante la Secretaría del Trabajo de la entidad. En el transcurso de la semana se tendría el resto de las firmas.

"Además ellos quieren que el Sindicato venga y les explique qué es lo que está pasando, porqué no dan el aumento o porqué no quiere dejar la dirigencia sindical porque ellos ya no lo quieren", agregó.

Los trabajadores de esa maquiladora exigían un incremento del 16 por ciento directo al salario pero al no haber negociaciones el incremento será como el año pasado del 4.5 por ciento; además, exigen otras prestaciones como bonos para despensa. Actualmente reciben un bono de cien pesos a la semana, así como servicios de salud.

Con esto, el Sindicato Industrial de Maquiladoras sumaría a tres empresas y a cuatro plantas a las cuales estaría representando, siendo estás las plantas maquiladoras 1 y 2 de Aptiv, la planta local de Kemet, así como la planta de Springs Window Fashions, representando alrededor de 7 mil 300 obreros en total.

El Sindicato Industrial de Maquiladoras no pertenece a la cetemista Federación de Trabajadores de Tamaulipas de Edmundo García Román, pero sí está con la CTM nacional, por lo que a nivel estatal se maneja como independiente.