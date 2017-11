Renuncia a Transporte William Knight Corripio

Cd. Victoria, Tam.

El subsecretario del Transporte, William David Knight Corripio, presentó este viernes la renuncia al cargo que venía desempeñando desde el inicio de la actual administración estatal dentro de la Secretaría General de Gobierno, quedando como encargado de despacho Heriberto Morado Cisneros, quien se desempeñaba como delegado en Matamoros.

"Por este medio comunico a usted mi renuncia con carácter de irrevocable, al cargo que tuvo a bien designarme como subsecretario de Transporte Público de la Secretaría General de Gobierno", cita textual del documento dándose a conocer la quinta baja de un funcionario de alto nivel en el gobierno estatal.

Previamente renunciaron al gabinete estatal Lydia Madero García a la Secretaría de Salud, María Gabriela García Velázquez a la Secretaría de Finanzas, Gonzalo Alemán Migliolo a la Secretaría de Desarrollo Rural, y Carlos W Talancón Ostos a la Secretaría de Desarrollo Económico.

En su carta de renuncia el ex funcionario estatal no dio a conocer el motivo de su baja en el Gobierno del Estado pero agradeció al mandatario estatal la oportunidad de haber colaborado bajo su mandato, "le agradezco mucho la oportunidad que me dio de formar parte de su equipo de trabajo, su confianza y total apoyo para el desarrollo de mis actividades, pero hago un especial agradecimiento por brindarme su amistad".

Knight Corripio ha laborado en la iniciativa privada en las empresas Knight´s Produce LLC y J&L Industrial Forwarding en McAllen y Pharr Texas (respectivamente), y en el servicio público en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como jefe de Departamento de 1998 a 2004, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como jefe del Departamento de Autotransporte Federal en la ciudad de Toluca en 2004, y en Reynosa del 2004 al 2013 en el mismo cargo.