Renuncia supervisora tras insultar a una mujer afro

San Antonio, Tx.- Una supervisora de elecciones del estado renunció al cargo luego de que se difundiera un video lanzando gritos a una votante de origen afroamericano.

Lila Guzmán amenazó a la mujer afroamericana con llamar a la Policía argumentando que la votante estaba confundida sobre el lugar donde debía votar.

La supervisora de elecciones del condado de Williamson, Lila Guzmán, renunció a su puesto en un lugar de votación en Round Rock, Tx.

La supervisora de elecciones dijo que no renunció por el incidente, sino porque sintió que la Junta de Elecciones del Condado de Williamson no le dio el suficiente respaldo.

Salga. Salga. Salga. Usted es una grosera. No está siguiendo la ley,” se oye a Guzman gritarle a la votante. “Vete. Vete.”

En otro momento del incidente, la supervisora le dijo a la votante que iba a llamar a la policía. Al parecer, la votante se fue antes de que llegaran las autoridades.

El administrador de Elecciones del Condado de Williamson, Chris Davis, admitió a KVUE que a pesar de ser “una supervisora con mucha experiencia,” Guzman estaba equivocada.

“Nuestra supervisora perdió la compostura en medio de esto, y eso no es algo que enseñamos a nuestros trabajadores electorales, supervisores, jueces electorales y secretarios”, dijo Davis.

“Siempre los entrenamos y les aconsejamos que mantengan el control de la situación cortésmente y respondan las preguntas de los votantes y les den opciones a los votantes para que situaciones como estas no se intensifiquen”, enfatizó.

La mujer que grabó el video eligió no identificarse por qué creía que necesitaba documentar la interacción.

“Tan pronto como ella comenzó a gritar, yo dije: ‘Esto está fuera de control’. Así que comencé a grabar,” dijo la votante.

Guzmán le dijo que no podía votar allí, pero no dijo dónde podía votar en el Condado de Travis. La señora tenía un acento. Ella podría haber sido nueva en el país. No lo sé, pero ella necesitaba ayuda”, añadió.

