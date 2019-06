Renuncia subsecretario de seguridad michoacana

Morelia, Michoacán.

Ante los hechos públicos denunciados en medios de comunicación, Carlos Gómez Arrieta decidió separarse del cargo de subsecretario de Seguridad Pública en el estado de Michoacán.

Lo anterior, a fin de facilitar y atender las investigaciones que conforme a derecho de esos hechos se deriven.

Mediante comunicado, la SSP refrendó su compromiso de trabajar con plena transparencia, institucionalidad, responsabilidad y congruencia.

La dependencia estatal reiteró su disposición para coadyuvar con las autoridades competentes en la investigación, relacionada con los hechos ocurridos en el año 2014 en el estado de Guerrero.

Durante las investigaciones de este caso, Gómez Arrieta se desempeñaba como jefe de la Policía Federal Ministerial de la entonces Procuraduría General de la República.

EL MOTIVO

Anteayer, un video publicado en redes sociales y retomado por la periodista Denise Maerker demostraría que en las investigaciones por el caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa se recurrió a actos de tortura.

La grabación exhibe a un hombre maniatado y cubiertos los ojos cpn cintra adhesiva, quien sería uno de los 122 detenidos por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

Ante la negativa, presuntos policías ministeriales federales asfixian el inculpado con una bolsa de plástico.

El hombre en el video se trataría de Carlos Canto, detenido el 22 de octubre de 2014, acusado de la desaparición de los 43 jóvenes estudiantes.

Las imágenes ilustran por primera vez las denuncias sobre tortura que hiciera Naciones Unidas en al menos 34 de las 122 detenciones.

El noticiario "En Punto" rescató además declaraciones de la hermana del presunto torturado, Melina Canto.

Melina cuenta que su hermano habría sido llevado a un terreno baldío en Iguala, donde recibió golpes, asfixia a través de bolsas y hasta choques eléctricos.

Ante la revelación de esta evidencia audiovisual, se informa que funcionarios de la Fiscalía General de la República analizan de nuevo la investigación por tortura que en su momento se abrió en la Visitaduría General de la PGR.

LA DEFENSA DE AUREOLES

Para el gobernador de Michoa-cán, Silvano Aureoles Conejo, el video con el que se ha incriminado al hasta hoy subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Gómez Arrieta, es un refrito, muy armado y manipulado.

Ello, luego de que se hiciera público un video donde se escucha a Gómez Arrieta interrogar a uno de los primeros detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Entrevistado al respecto, Aureoles Conejo dijo que el video fue manipulado. "Yo le reconozco al comandante Arrieta su valor (y), su determinación ante un refrito de un video que por cierto se ve muy armado", señaló.

Y agregó: "Qué casualidad que ahora lo filtran con el comandante Arrieta. ¿Cuántos no habrán involucrados en ese proceso de Ayotzinapa? que a mí me sorprende que lo estén manejando de esa manera, lo hayan armado y luego lo hayan subido a una cuenta creada exprofeso para ello, piensan que uno no se da cuenta pero sí se da uno cuenta".