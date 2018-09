Renuncia síndica en Michoacán por amenazas

Celia del Socorro Ortega Peláez, síndica electa del municipio de Buenavista, Michoacán, renunció al cargo por el que este sábado rendiría protesta y anunció que se retirará de la política e incluso que abandonará el país por su seguridad.

Socorro Ortega era la propuesta, hasta al día de ayer, para ser la alcaldesa de ese municipio tras el asesinato del presidente municipal electo, Eliseo Delgado Sánchez, sucedido el pasado 20 de julio, quien ganó la elección abanderado por Morena.

A través de un video, Ortega Peláez hizo pública su renuncia y afirmó que "no me interesa la política, hago público que me voy del país. Jamás vuelvo a participar en la vida política, no me interesa, no me gustó y ni hablar".

"Mi nombre era propuesta para la presidencia municipal. Renuncio. Tampoco lo acepto, renuncio a mi cargo como síndico municipal, está la fecha de recibido. Entre 08:30 y 09:00 de la mañana, ratifica el Congreso", expuso.

En la grabación, cuya duración es de un minuto 23 segundos, Ortega Peláez aclaro que por motivos de seguridad tampoco le interesa estar en el municipio, por lo que este sábado abandonará el estado y posteriormente el país.

Roberto Pantoja Arzola, líder estatal de Morena en Michoacán, dijo desconocer el video de la síndico electa de Buenavista, pero reveló que Ortega Peláez recibió amenazas a unas horas de que tomara protesta en el cargo.

Pantoja Arzola dijo que la situación de inseguridad es lo que ha llevado a los integrantes de la planilla ganadora en ese municipio, ubicado a 215 kilómetros de la capital michoacana, a tomar la decisión de renunciar.

"Les he pedido que se esperen. Vamos a reunirnos con el secretario de Gobierno el día de mañana y vamos a ver cómo acompañamos al cabildo electo que no se pudo instalar por cuestiones de inseguridad", adelantó Pantoja Arzola.

Además, sostuvo, es más importante la integridad de las personas que cualquier cargo, por lo que buscarán la manera de garantizar su seguridad y la de sus familias. "La decisión la tomó por amenazas, es lo que te puedo decir. Fue amenazada el día de ayer, por eso tomó la decisión de retirarse".

A pregunta expresa, el líder estatal señaló que tiene cuatro regidores. "Ganamos Buenavista, ganamos la titularidad, la sindicatura, los cuatro regidores. No tengo comunicación con ellos ahorita. Ayer ya no me pude comunicar con ellos".

"Vamos a revisar el tema con las autoridades, vamos a darle las garantías al cabildo electo es lo que te puedo decir por ahora, voy a comunicarme con el cabildo electo en el transcurso del día y lo más importante es que estén bien, que esté segura su integridad física. Lo demás, el tema del cargo, creo que ni siquiera tiene sentido. Es lo que he compartido con ellos, vamos a tener que esperar que las autoridades atiendan el problema de inseguridad de ese municipio; no te puedo compartir alguna otra información porque no la tengo".

Además, señaló que se pondrá en comunicación, puesto que "el día de ayer lo hice con el prospecto para ocupar la Secretaría de Seguridad Pública, Alfonso Durazo; estuve este sábado también en comunicación con Josué Robledo, precisamente para analizar el tema. Ahorita lo voy a seguir haciendo y me preocupa sobre todo la integridad física de los integrantes y de su familia, es lo que vamos a hacer ahorita para a resguardar todo".

Más tarde, Celia del Socorro Ortega Peláez publicó otro video de 46 segundos dirigido a los habitantes del municipio de Buenavista en el que anuncia su llegada a la ciudad de Tijuana, Baja California, como lo había anunciado en la madrugada.

"Me encuentro en el centro de Tijuana, reiterando mi salida del partido (Morena), mi renuncia a los cargos públicos y comentándoles que jamás vuelvo a participar en la vida pública", expresó.

