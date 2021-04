Renuncia senadora a Morena

La senadora Alejandra León Gastélum anunció su renuncia a Morena ya que no "piensa solapar porquerías", luego que no resultó la candidata de Morena para la alcaldía de Mexicali, Baja California.

"No pienso solapar las porquerías que está haciendo MORENA y traicionando y mintiéndole al pueblo. Eso no es el movimiento que me tocó fundar y por el cual trabajé y dediqué los últimos 9 años y como consejera estatal política 2012-2021", escribió en un mensaje.

Pese a ello, dijo que seguirá apoyando las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador desde su escaño.

La legisladora aspiraba a la candidatura por la alcaldía de Mexicali, Baja California, sin embargo, Morena se inclinó por Norma Bustamante, a quien León Gastélum acusa de llegar con una imposición.

En sus redes sociales, la senadora por Baja California informó que apoyará a Jorge Hank Rhon, quien busca la gubernatura de Baja California con el Partido Encuentro Solidario (PES).