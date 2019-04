Renuncia Rojas Díaz Durán como jefe de asesores de Morena en el Senado

Ciudad de México.- Alejandro Rojas Díaz Durán renunció este domingo a su cargo como coordinador de asesores del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado y anunció que realizará una gira en el país para conocer las quejas de los militantes morenistas en medio de los procesos electorales y definiciones de candidaturas. Señaló que analizará buscar la dirigencia de este partido que se renovará en noviembre.

"He decidió renunciar a la comodidad de mi puesto en el Senado de la República para ir en defensa de mis convicciones, mis principios y mis ideales, que creo comparte la inmensa mayoría de quienes conformamos Morena", dijo durante una conferencia de prensa.

El también senador suplente de Ricardo Monreal, coordinador de la bancada morenista, aseguró qué hay una minoría "con visión represora" que controla el aparato burocrático de Morena, con visiones que, dijo, se quedaron congeladas en el Siglo XIX y en la Guerra Fría, y vinculó a dicho grupo con una intención de expansión de la postura del presidente venezolano, Nicolás Maduro.

El ahora ex colaborador de Monreal confió en que seguirá contando con el apoyo del legislador y aseguró que ha recibido apoyo de muchos morenistas, quienes lo han invitado a reunirse con los comités estatales de este partido en distintas entidades, tras lo cual analizará si buscara la dirigencia del partido en noviembre.

"Lo más cómodo sería mantener disciplinado en el confort de mi cargo de coordinador de asesores de Morena en el Senado y cerca de mi amigo Ricardo Monreal, de quien soy también orgullosamente su senador suplente, y esperar mejores tiempos. Agradezco la solidaridad que me han mostrado casi todos los senadores, incluso mi jefe y amigo Ricardo Monreal me pidió que siguiera apoyando a Morena aquí en el Senado. Se lo agradezco pero no, hay una obligación moral".

Esta semana, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena anunció el inicio de un proceso de oficio contra Rojas Díaz Durán por una serie de declaraciones contra la presidenta nacional del partido, Yeidckol Polevnsky, entre otras acusaciones.

Al hablar sobre ello, aseguró:"Me quiere hacer un desafuero es lo oscurito, para callar de una vez por todas la libertad de expresión, aplastar la conciencia crítica y de paso suprimir la pluralidad, el debate democrático y la tolerancia política".

Lo grave, agregó, es que en el fondo quieren mantener el control de la dirección de un gran movimiento popular.

Sostuvo que el debate real es entre dos visiones distintas de México y de Morena y consideró que no se juzga a él, sino a quienes critican a la dirigencia del partido.

El senador suplente de Ricardo Monreal, Alejandro Rojas, renunció a la coordinación que tenía asignada por Morena, más no a la Senaduría.

