Renuncia Rebeca Clouthier al PAN

Monterrey.

Rebeca Clouthier Carrillo renunció a las filas del Partido Acción Nacional (PAN), luego de 32 años de militancia, al considerar que se ha abandonado la filosofía humanista y prevalecen intereses personales al interior del instituto político.

En conferencia de prensa, la ex candidata del PAN a la alcaldía de San Pedro Garza García, dijo que la situación actual en el blanquiazul va en contra de los ideales democráticos perseguidos por su padre, Manuel de Jesús Clouthier del Rincón.

En sus más de tres décadas de militancia en el PAN, reconoció "extraordinarias y enriquecedoras experiencias, que en cantidad superan a las negativas", pero estas últimas "aun siendo menores en número, son mayúsculas.

"Renuncio al Partido Acción Nacional, pues nunca consentiré faltarle al respeto a las mujeres y hombres, que como mi padre, entregaron la vida por sus ideales", señaló Clouthier Carrillo.

Afirmó que en su última aventura partidista, como aspirante a la alcaldía de San Pedro Garza García, "padecí la traición de mi equipo de campaña, la inhibición del voto por parte de panistas hacia mi candidatura y el abandono del PAN en el proceso electoral y su impugnación, inclusive pactando bajo la mesa para no defender el estado de Derecho".

Señaló que "seudo líderes del PAN en Nuevo León" como Raúl Gracia, Américo Ferrara, Luis Susarrey, Miguel Ferrigno y Adrián Villarreal "representan el descaro, deslealtad, cinsimo, traición, búsqueda de negocios personales, pérdida de valores y corrupción que hoy vive Acción Nacional en Nuevo León".

Por ello, la también ex dirigente estatal panista, dijo irse en paz y se queda "con el PAN de Manuel Gómez Morín y de ´Maquío´ Clouthier y con el que me tocó liderar".

Dijo que se retira de la política partidista, pero seguirá trabajando por el estado y el país. "No me voy a ningún otro partido político, porque no estoy buscando trabajo, estoy, sí, rescatando mi dignidad, siendo congruente con mis valores y confirmándome como un ejemplo para mis hijos", concluyó.