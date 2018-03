Renuncia el presidente de Perú

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, renunció ayer al cargo debido a la crisis política que se desató en el país, aunque insistió que es inocente de los cargos que se le imputan, como haber tenido vínculos profesionales con Odebrecht.

En una carta que leyó rodeado de sus ministros en la sede de gobierno, Kuczynski explicó que frente a la difícil situación política generada por la oposición, “y que me hace injustamente aparecer como culpable de actos en los que no he participado, pienso que lo mejor para el país es que renuncie a la Presidencia”.

“No quiero ser un escollo para que nuestra nación encuentre la senda de la unidad y armonía que tanto necesita y que a mí me negaron. No quiero que ni la patria ni mi familia sigan sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos”, indicó.

Precisó que la carta de renuncia leída este miércoles en la sede de gobierno fue enviada al Congreso, el que deberá pronunciarse este jueves respecto a si acepta o rechaza la renuncia del jefe de Estado.

Kuczynski aseguró que habrá una “transición constitucionalmente ordenada” y acusó de una “constante obstaculización y ataques” a la mayoría legislativa, la fujimorista Fuerza Popular, que encabeza Keiko Fujimori.

“Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país y no nos permite avanzar”, puntualizó el ahora ex mandatario, a quien se le acusó el año pasado de ocultar un supuesto vínculo profesional de una de sus empresas con Odebrecht, la que pagó millonarios sobornos en la región.

Recalcó que, aunque en diciembre pasado fracasó un pedido de renuncia en su contra, luego que no se alcanzaran los votos necesarios, “se ha vuelto a la carga con una nueva moción que tiene los mismos argumentos y los mismos hechos que se rechazaron” hace unos meses.

Denunció la divulgación de reservados “informes defectuosos”, que contenían “graves errores”, en perjuicio de su persona y de su gobierno, los que estaban destinados a la comisión legislativa que investigaba su supuesta responsabilidad en hechos de corrupción.

Kuczynski comentó sobre los videos divulgados por la opositora Fuerza Popular, donde se denunció una supuesta compra de votos en el Congreso para evitar la destitución del presidente, que se trata de “grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas” que dan la impresión que el gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos.

“Todo esto ha generado una grave distorsión del proceso político y de la discusión sobre el proceso de vacancia que debió llevarse a cabo de manera alturada, transparente y sin alteraciones, pero no ha sido así”, recalcó.

Tras agradecer a todos sus colaboradores, de gobierno y de las campañas presidenciales, resaltó que “he trabajado casi 60 años de mi vida con total honestidad. La oposición ha tratado de pintarme como si fuera una persona corrupta”.

Fuerza Popular divulgó la víspera los videos que comprobarían el ofrecimiento de dinero, obras y puestos de trabajo que habría realizado el oficialismo a legisladores a cambio de evitar la destitución del presidente peruano este jueves en el Congreso.

El Poder Legislativo tenía previsto para este jueves debatir un segundo pedido de vacancia del gobernante, el cual era impulsado por la oposición tras el fracaso de la primera solicitud para sacar a Kuczynski del poder, en diciembre pasado.

El presidente peruano debió presentarse ante el Legislativo para defenderse de acusaciones de corrupción, las que se vinculan a pagos que realizó la constructora brasileña Odebrecht a su empresa, Westfield Capital, por servicios de consultorías entre 2007 y 2010.

Según Odebrecht, dos firmas vinculadas a Kuczynski giraron y cobraron facturas por 4.8 millones de dólares entre noviembre de 2004 y marzo de 2014 por concepto de gastos, asesorías financieras, consultorías y desarrollo de productos financieros.

Por ese motivo, un grupo de legisladores presentó una moción de destitución contra el mandatario por “permanente incapacidad moral”, ya que habría “faltado a la verdad” respecto al vínculo de sus empresas con Odebrecht, la que fracasó en diciembre de 2017 al no conseguir los votos necesarios.