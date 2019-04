Renuncia otro comisionado de la CRE

Cd. de México.- Guillermo Zúñiga, ex miembro de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), anunció por medio de Twitter su renuncia al organismo regulador. Sin embargo, éste no detalló las razones de su decisión.

"Hoy es mi último día en la Comisión Reguladora de Energía. Me voy con grandes satisfacciones y profundamente agradecido con todos con quienes tuve el gusto de compartir.

"Le deseo al pleno de la CRE el mayor de los éxitos en su gestión", escribió Zúñiga.

El ex comisionado estudió la Licenciatura en Derecho en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); cuenta con una maestría en regulación económica por la London School of Economics y una Maestría en Leyes por la University of Chicago Law School.

Además, cuenta con más de 14 años de experiencia en el sector público.

Ocupó posiciones de liderazgo en áreas de regulación, competencia y energía en la Secretaría de Energía (Sener), Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Federal de Competencia (Cofece).

En 2013, fue nombrado por el ex Presidente Enrique Peña Nieto y ratificado por el Senado de la República, como Comisionado en la CRE para un periodo de 5 años.

Ante las renuncias, el pasado 4 de abril, la CRE había quedado nuevamente conformada por los nuevos integrantes designados por el Presidente López Obrador.